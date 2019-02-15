В Кабардино-Балкарии выявлено восемь случаев гриппа

Нальчик, , 12:57 — REGNUM Восемь случаев заболеванием гриппом подтверждено в Кабардино-Балкарии. Из них четыре случая гриппа А (H1N1) и четыре — типа В. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В целом в настоящее время уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Кабардино-Балкарии ниже эпидемиологического порога. В городе Нальчике наблюдается незначительный рост числа заболевших в возрастной группе от трех до 14 лет. На карантин до 13 февраля в республике закрывалось лишь одно детское образовательное учреждение — детский сад в селе Бедык Эльбрусского района.

Стоит отметить, что Кабардино-Балкария в последние годы успешнее других субъектов СКФО справлялась с ситуацией с эпидемией гриппа. Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году удалось избежать массового закрытия на карантин образовательных учреждений, однако был зафиксирован один случай гибели человека от пневмонии, вызванной вирусом гриппа.

В 2016 году было выявлено и лабораторно подтверждено шесть случаев гриппа. Закрывали на карантин несколько школ и детских садов, был зафиксирован один случаи смерти в результате осложнения после гриппа.

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