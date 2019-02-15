Роскомнадзор призвал бороться с фейковыми новостями

Сочи, Краснодарский край, , 12:56 — REGNUM Появление недостоверных новостей на страницах средствах массовой информации — бич, с которым надо бороться всем. Об этом 15 февраля заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Распространение фейковых новостей — это бич. И совершенно точно, бороться с этим надо», — заявил Жаров, добавив, что с распространением недостоверных новостей необохдимо бороться всем, в том числе журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенаторы предложили Госдуме установить штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан.

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