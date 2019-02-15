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Вице-президент Ирана: индекс гендерного неравенства страны снизился

Общество

Занятость женщин в Иране всегда была сравнительно высокой

Вице-президент Ирана: индекс гендерного неравенства страны снизился
David Stanley
Иранские девушки

Тегеран, 15 февраля 2019, 18:03 — REGNUM  Вице-президент Ирана Масумех Эбтекар на заседании Координационного совета по расширению прав и возможностей женщин заявила, что индекс гендерного неравенства в Иране снизился. Занятость женщин в экономической жизни Ирана всегда была сравнительно высокой, но из-за дефицита статистики индекс гендерного неравенства в стране остается на уровне ниже среднего, сообщило информационное агентство «IRNA».

В то же время Масумех Эбтекар подчеркнула, что в каждой провинции уровень занятости женщин разный. Общий уровень безработицы среди женщин в среднем в три раза выше, чем у мужчин.

Пятое заседание Координационного совета по расширению прав и возможностей женщин состоялось в присутствии министра труда и социального обеспечения, вице-президента по делам женщин и семьи, а также ряда других высокопоставленных лиц. Совет был созван с целью подведения итогов реализации плана по расширению экономических прав и возможностей женщин.

Снижение индекса говорит об улучшении таких показателей как репродуктивное здоровье, расширении прав и возможностей, а также возможностей трудоустройства.

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Зарубежная хроника
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