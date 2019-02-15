Киевляне заплатили за отопление больше, поскольку было холодно — КГГА

Киев, , 12:59 — REGNUM В январе плата за отопление и горячую воду в Киеве на 40−60% превысила показатель 2018 года, поскольку среднемесячная температура была на два градуса ниже, заявил директор СП «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, сообщил 14 февраля официальный сайт Киевской городской администрации (КГГА).

По его словам, на цене тепла отразилось как повышение цены на газ, так и низкая температура:

«Средняя температура в январе была на да градуса ниже, чем среднемесячная температура за декабрь прошлого года… Кроме того, с января 2019 года начал действовать новый тариф. В результате эти два фактора стали причиной увеличения начислений в платежках за отопление. В среднем сумма увеличилась на 40%, а в некоторых случаях до 60%, в зависимости от технических характеристик дома», — рассказал чиновник.

Напомним, ранее на Украине подняли стоимость газа для населения на 22,3%. В 2019 году жителей страны ждёт ещё два подобных повышения, одно из которых запланировано уже на весну.

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Эксперты отмечают, что дальнейшее повышение цены на газ спровоцирует коллапс коммунального хозяйства Украины, поскольку у предприятий быстро закончатся оборотные средства, а население просто перестанет оплачивать коммунальные услуги.

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