Оптимизация работы ростовских тубдиспансеров смертельно опасна — мнение

Белокалитвинский район, Ростовская область, , 12:43 — REGNUM Жители Ростовской области, являющиеся носителями туберкулёза, боятся за свою жизнь. Выйти на митинг их заставило сообщение об оптимизации работы тубдиспансеров. По информации ряда интернет-изданий, пациенты диспансера и часть медперсонала вышли на акцию против оптимизации больницы в Белой Калитве.

По мнению участников акции протеста, в результате реформы число койкомест на два района Дона сократится с 200 до 85. Наряду с этим больных туберкулезом меньше не станет, и им просто негде будет лечиться.

Портал donnews.ru уточняет, что реорганизация противотуберкулёзной службы завершится к 1 апреля 2019 года. Таким образом министерство здравоохранения региона намерено повысить качество оказываемой помощи.

Известно, что реорганизация коснётся восьми филиалов: Азовского, Белокалитвинского, Волгодонского, Донецкого, Миллеровского, Красносулинского, Новошахтинского и Песчанокопского. В них останется амбулаторно-поликлиническая служба, которая будет заниматься диагностикой и ранним выявлением заболеваний.

«Под удар попадут 60% лечебных учреждений Ростовской области, лечащих больных туберкулёзом. Как говорится: не они строили и не им разрушать! Насколько мне известно, каждые три года в Ростовской области происходят вспышки заболевания туберкулёзом. Сегодня их нет, а завтра их станет в разы больше. У нас в районе даже на выезд по поселению у скорой помощи нет бензина, и водители заправляют машины за свой счёт», — цитирует издание первого секретаря Белокалитвинского горкома КПРФ Алексея Пономарёва.

Согласно сведениям регионального минздрава, в Ростовской области в настоящее время на учёте состоят около 6,8 тысячи больных активными формами туберкулёза, из них 130 детей.