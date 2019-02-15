Пятница, 15 Февраля 2019 года
14:54:45 МСК

В Японии представители ЛГБТ-сообщества подали иски против правительства

Общество

В Японии 13 однополых пар подали иски против правительства за дискриминационное и неконституционное отношение к однополым бракам

Токио, 15 февраля 2019, 14:54 — REGNUM  14 февраля в День всех влюбленных 13 однополых пар подали 26 исков против правительства Японии и вышли на митинг. Пары требовали от правительства разрешить однополые браки, обвиняя власти в дискриминационном и антиконституционном поведении. Каждая пара требует от правительства компенсации в размере 9000 долларов.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», представители ЛГБТ-сообщества также выразили недовольство тем, что их иски — первые в своем роде. Людей возмутило, что никто до этого «не боролся с антиконституционностью и ущемлением достоинства».

Представители ЛГБТ-сообщества ссылаются на 24-ю статью японской конституции, где сказано, что «брак зависит исключительно от желания отдельных лиц без вмешательства правительства или третьей стороны». Правительство, однако, относит это положение к гетеросексуальным парам, так как регистрация семьи в гражданском праве касается исключительно мужчины и женщины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить