В Японии представители ЛГБТ-сообщества подали иски против правительства

Токио, , 14:54 — REGNUM 14 февраля в День всех влюбленных 13 однополых пар подали 26 исков против правительства Японии и вышли на митинг. Пары требовали от правительства разрешить однополые браки, обвиняя власти в дискриминационном и антиконституционном поведении. Каждая пара требует от правительства компенсации в размере 9000 долларов.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», представители ЛГБТ-сообщества также выразили недовольство тем, что их иски — первые в своем роде. Людей возмутило, что никто до этого «не боролся с антиконституционностью и ущемлением достоинства».

Представители ЛГБТ-сообщества ссылаются на 24-ю статью японской конституции, где сказано, что «брак зависит исключительно от желания отдельных лиц без вмешательства правительства или третьей стороны». Правительство, однако, относит это положение к гетеросексуальным парам, так как регистрация семьи в гражданском праве касается исключительно мужчины и женщины.