С екатеринбуржца взыщут квартиру для «Газпромбанка». Из-за 8 тысяч рублей?

Екатеринбург, , 12:43 — REGNUM У екатеринбуржца Романа К. взыщут квартиру из-за накопленной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Ранее в СМИ писали, что житель Екатеринбурга был «выкинут» из квартиры из-за просрочки по ипотеке в 8 тысяч рублей, которые не были выплачены ещё в 2016 году.

В областном суде прокомментировали, что всё не вполне так:

«На самом деле, информация в СМИ не совсем достоверная. Рассматривался иск о взыскании задолженности по кредитному договору. Сумма задолженности по кредиту, которая подлежит взысканию, была 1 млн 800 тысяч рублей», — сказали в пресс-службе.

В госоргане подтвердили, что предыдущее решение районного суда было отменено областным судом:

«Вынесено новое решение по делу — о расторжении кредитного договора и взыскании суммы задолженности, а также о обращении взыскания на заложенное имущество.

Если у вас жилье находится в залоге у банка, то собственником до момента, пока вы не расплатитесь, является финансовое учреждение. Есть риск, если вы не состоятельны в выплатах, что рано или поздно банк своё получит через реализацию залогового имущества», — добавили в пресс-службе.

Более подробную информацию в суде готовы предоставить только на следующей неделе, когда будет готово мотивированное решение.

Отметим, 15 февраля местные СМИ сообщили, что у екатеринбужца Романа К. по решению областного суда изъяли квартиру. По словам К., на него ополчился «Газпромбанк» из-за забытого в 2016 году долга в 8 тысяч рублей по ипотеке.

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