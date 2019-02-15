Казахстан планирует отказаться от внешней оценки учебных достижений вузов

Астана, , 12:30 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана планирует с 2020 года отменить внешнюю оценку учебных достижений студентов высших учебных заведений республики, заявил глава ведомства Ерлан Сагадиев, сообщает 15 февраля издание BNews.

По его словам, высшие учебные заведения Казахстана обладают достаточным уровнем академической свободы, чтобы отказаться от оценки учебных достижений.

Сагадиев добавил, что оценка по информатике, казахстанскому, английскому языкам и философии пройдет в последний раз в ноябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана планирует сохранить стипендию студентам, независимо от их успеваемости и результатов сдачи экзаменов.

Отметим, внешняя оценка учебных достижений (ВОУД) учащихся вузов Казахстана является составной частью национальной системы оценка качества образования. ВОУД проводится для студентов последнего курса, обучающихся по всем формам обучения. Результаты оценки используются рейтинговыми агентствами, а также включаются в национальный доклад о состоянии и развитии образования.

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