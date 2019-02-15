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В школах Воронежа продлили карантин

Общество

До 20 февраля

Воронеж, 15 февраля 2019, 12:23 — REGNUM  Карантин в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Воронежа продлили ещё на 3 дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 15 февраля.

«По рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города до 20 февраля включительно продлен карантин», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, внеплановые каникулы у воронежских школьников из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ начались с 7 февраля. Изначально карантин ввели на 10 дней, до 17 февраля.

Об этом: Все школы Воронежа закроют на карантин из-за гриппа

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Грипп, ОРЗ
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