В школах Воронежа продлили карантин

Воронеж, , 12:23 — REGNUM Карантин в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования Воронежа продлили ещё на 3 дня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города 15 февраля.

«По рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города до 20 февраля включительно продлен карантин», — сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, внеплановые каникулы у воронежских школьников из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ начались с 7 февраля. Изначально карантин ввели на 10 дней, до 17 февраля.

Об этом: Все школы Воронежа закроют на карантин из-за гриппа