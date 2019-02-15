Работы по ремонту газопровода в центре Петербурга напугали горожан

Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM Сильный запах газа ощутили петербуржцы, оказавшиеся днем 15 февраля у станции метро «Петроградская» и в районе набережной реки Карповки в Петроградском районе Северной столицы. К счастью, как выяснилось, угрозы для людей нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия «ПетербургГаз», на уличном газопроводе ведутся плановые работы. Их технология предусматривает, в частности, удаление конденсата из трубы.

«На время осушения трубы может ощущаться характерный запах. Работы должны завершиться в ближайшее время», — отметили в «ПетербургГазе».

Там подчеркнули, что никакой опасности для людей и зданий ведущиеся работы не представляют.

Напомним, 5 февраля на юго-западе Петербурга из-за резкого запаха пришлось вывести на улицу учащихся двух школ. Жители жаловались на сильный запах газа сразу в нескольких районах города. Позже стало известно, что причиной вони стали цистерна и канистры с веществом этилмеркаптан, оставленные на одной из открытых площадок.

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