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«Минус один проект»: Бер о решении «Первого канала»

Общество

«С точки зрения канала это справедливо»

Москва, 15 февраля 2019, 12:17 — REGNUM  Главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер считает справедливым решение отстранить его от работы в телепрограмме. Об этом он заявил РБК.

«С точки зрения канала это справедливо», — сказал он, добавив, что у него много интересных работ, а это «всего лишь минус один проект».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Первый канал» отстранил от участия в программах главного редактора передачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильи Бера и знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя после того, как Бер обвинил Друзя в попытке подкупа и мошенничестве.

Читайте подробнее: «Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах

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