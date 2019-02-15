Убийства детей в Танзании: преступников ищут путем скрытого голосования

Ламади, Танзания, , 12:17 — REGNUM Из-за новых случаев убийств детей на севере Танзании в городе Ламади области Симию, которые очень похожи на, предположительно, ритуальные убийства детей на юге страны в провинции Нджомбе, более 1000 жителей Ламади приняли участие в скрытом голосовании, называя имена подозреваемых. Об этом сообщает издание Mwananchi.

Голосование проходило весь день 14 февраля. Глава области Симию Энтони Мтака сообщил, что результаты будут доступны через несколько дней после подсчета голосов.

Однако жители области сообщают о своем недоверии полиции. Они рассказывают о том, что полиция освободила задержанных по делу об убийстве детей.

В области Симию с октября 2018 года было убито трое детей.

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