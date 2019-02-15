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К 23 февраля в Москве бесплатно покажут кинофильмы

Общество

Показы пройдут в девяти столичных кинотеатрах

Москва, 15 февраля 2019, 12:14 — REGNUM  В Москве ко Дню защитника Отечества пройдут бесплатные показы отечественных кинофильмов, сообщается на портале мэра столицы.

Бесплатные показы организовывает сеть кинотеатров «Москино». Всего с 22 по 24 февраля все желающие смогут посмотреть 12 кинолент.

Показы пройдут в девяти кинотеатрах. Москвичи и гости столицы смогут увидеть такие фильмы, как: «Алые паруса», «Сибирский цирюльник», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Дня защитника Отечества в России будут отдыхать только 23 и 24 февраля. При этом пятница, 22 февраля, будет сокращённым рабочим днём.

Подробнее: Рабочий день перед 23 февраля в России будет сокращённым

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День защитника Отечества
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