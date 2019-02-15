Богота в Колумбии вошла в ТОП-10 городов мира с самыми большими пробками

Богота, , 14:23 — REGNUM В 2018 году Богота заняла 3 место в мировом рейтинге городов с наиболее загруженными дорогами. В данном антирейтинге колумбийскую столицу опережают только Москва и Стамбул. Примечательно, что годом ранее Богота занимала в этом же списке лишь 6 место. Об этом сообщило колумбийское агентство Publimetro Colombia со ссылкой на доклад компании INRIX, специализирующейся на транспортной аналитике.

Как подчеркнули в компании, наибольшую озабоченность вызывает тот факт, что Богота занимает первое место в мире по времени, которое автомобилисты города теряют в пробках. Так, в столице Колумбии данный показатель достиг 272 часов на человека в год, в то время как «среднестатистический» водитель Москвы ежегодно теряет в результате заторов 210 ч, а водитель Стамбула — 105 ч.

Помимо Боготы, в «десятку» городов с наибольшими пробками также попали ещё два латиноамериканских города: Сан-Паулу и Мехико. В докладе отмечается, что преобладание в антирейтинге городов Латинской Америки было ожидаемо по причине «высоких темпов урбанизации, значительного количества неформальных поселений и финансовой нестабильности».