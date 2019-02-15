Ургант снял пародию на поющих в самолёте Ткачева и Дворковича

Москва, , 12:14 — REGNUM В эфире программы «Вечерний Ургант» был показан пародийный ролик на видео, на котором бывшие министр сельского хозяйства Александр Ткачев и вице-премьер Аркадий Дворкович пьют вино и поют под песни Надежды Кадышевой. Пародию со своими коллегами снял телеведущий Иван Ургант.

Видео опубликовано: Вечерний Ургант

В пародии Иван Ургант, Александр Гудков и Алла Михеева также задорно и эмоционально исполняют песню «Ах, судьба моя судьба», только в конце тост звучит не за аграрное, а за «наше юмористическое» лобби.

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В комментариях под роликом большая часть пользователей, которая была не в курсе истории с поющими бывшими чиновниками, призналась, что вообще не поняла «к чему это было».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в сети появился видеоролик с бывшими высокими чиновниками РФ Александром Ткачевым и Аркадием Дворковичем, которые поют песни на борту частного самолёта. Бывший министр сельского хозяйства, экс-вице-премьер и бывшая пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова поднимают бокалы «за аграрное лобби» и подпевают песне «Ах, судьба моя, судьба» в исполнении Надежды Кадышевой.

В Кремле подобное поведение бывших министров и чиновников правительства РФ не осудили. Пресс-секретарь Кремля в неформальном отдыхе чиновников не увидел ничего зазорного.

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