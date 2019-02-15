Президент Африканского банка развития пожертвовал награду в пользу бедных

Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 12:12 — REGNUM Президент Африканского банка развития (AFDB) Акинвуми Адесина выдал 500 000 долларов США для борьбы с бедностью, голодом и безработицей в Африке, сообщает издание Mwananchi.

Штаб-квартира AFDB находится в Кот-д'Ивуаре.

Эти средства Адесина получил за победу в премии мира Sunhak Peace Prize — 2019, которую он выиграл совместно с активисткой Уорис Дири. Дири борется с женским обрезанием.

Премия Sunhak выдается ежегодно с 2015 года в Северной Корее.

«Мы будем бороться за открытие шансов Африки. Моя жизнь приобретет смысл, если у меня получится вытащить многих из ямы бедности», — заявил Адесина.

Адесина рассказал о необходимости снижения разницы в заработных платах и борьбы с бедность, которая приносит конфликты.