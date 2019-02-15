Минтранс РФ предложил ужесточить штрафы за нарушение ПДД

Москва, , 12:07 — REGNUM Правительству России предложено ввести штраф за превышение на 10−20 км/ч допустимой скорости движения в населенных пунктах, пишет 15 февраля «Коммерсантъ».

По информации издания, соответствующие предложения подготовлены Министерством транспорта России. Если инициатива будет принята, российских водителей начнут штрафовать на 500 рублей всякий раз, когда будет зафиксировано превышение скорости на 10−20 км/ч. На сегодняшний день такое превышение не наказывается, штрафуется превышение скорости от величины 20 км/ч, но не более чем 40 км/ч.

Также в МВД предложили отменить 50% скидки при своевременной оплате штрафов за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерными знаками.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля стало известно, что в Минтрансе РФ разработали проект закона, предусматривающего увеличение штрафа за остановку на автомагистрали до 3 тыс. рублей.

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