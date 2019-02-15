В Казахстане количество случаев суицида среди детей выросло на 6,6%

Астана, , 12:08 — REGNUM Количество случаев суицида среди детей в 2018 году в Казахстане выросло на 6,6%, заявила советник министра образования и науки республики по вопросам охраны детей Раиса Шер на расширенном заседании коллегии министерства, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ».

По её словам, 15 тыс. детей живут в неблагополучных семьях, 214 тыс. детей — в малообеспеченных семьях, более 5 тыс. детей живут не в семьях, а в казённых учреждениях. Шер добавила, что более 2 тыс. родителей в Казахстане были лишены родительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2018 года министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что с 2015 по 2017 год количество случаев суицида среди молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет сократилось на 15,7%.

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