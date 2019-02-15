Калужский аэропорт и «РусЛайн» будут развивать региональные авиаперевозки

Калуга, , 12:04 — REGNUM На площадке Российского инвестиционного форума в Сочи 14 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и АО Авиационная компания «РусЛайн» в сфере развития региональных авиаперевозок. Подписи под документом поставили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и представитель компании АО Авиационная компания «РусЛайн» Николай Уланов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в рамках соглашения сторонами достигнута договоренность о взаимодействии, направленном на повышение транспортной доступности населения региона.

Предполагается развитие региональных авиаперевозок, модернизация экономики и социальной сферы Калужской области в части развития аэропортовой и авиационной деятельности, усиление межрегиональных связей.

Соглашение будет способствовать созданию на территории Калужской области обособленного подразделения авиакомпании с целью базирования в международном аэропорту «Калуга» для организации и осуществления воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа. В перспективе рассматривается возможность открытия школы переобучения пилотов по управлению новыми типами воздушных судов.

Напомним, «РусЛайн» осуществляет авиаперевозки из Калуги в Симферополь, Екатеринбург и Москву.

Международный аэропорт «Калуга» занял второе место в номинации «Лучший аэропорт 2018 года в категории до 0,5 млн пассажиров». Это третья премия «Воздушные ворота России», полученная международным аэропортом «Калуга» с момента открытия воздушной гавани после реконструкции в 2015 году.