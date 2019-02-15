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Реальное и виртуальное: LEGO выпустит необычный конструктор для детей

Общество

LEGO Hidden Side позволяет играть как в реальном мире, так и в виртуальной реальности

Биллун, Дания, 15 февраля 2019, 13:02 — REGNUM  Компания LEGO выложила на YouTube первый ролик, демонстрирующий новую экспериментальную серию конструкторов LEGO Hidden Side. В ней задействована технология дополненной реальности, которая позволит детям проходить задания и решать головоломки в своём смартфоне.

Приложение Hidden Side будет распространяться бесплатно, но для его работы потребуются специальные LEGO-конструкторы. При наведении экрана смартфона на набор с кладбищем или школой конструктор «оживает» внутри приложения. Так, геймеры смогут решать головоломки и проходить многочисленные сюжетные задания, играя как в реальном мире, так и в виртуальной реальности. Сюжетная линия Hidden Side посвящена двум школьникам, которые исследуют паранормальные события в своём родном городе Ньюбери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Барселоне 19-летний студент создает биопротезы из конструктора LEGO. Давид Агилар родился с одной рукой, а свой первый протез он разработал в 17 лет. Юноша вдохновлялся супергероем вселенной Marvel Железным Человеком и названия своим разработкам давал в честь его костюмов. Так, свой первый протез Давид назвал МК-1.

Читайте ранее в этом сюжете: Тинейджер из Барселоны создает работающие биопротезы из конструктора Lego

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