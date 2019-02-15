Челябинский завод «Мечела» опроверг сообщения о выбросе хлороводорода

Челябинск, , 11:47 — REGNUM Челябинский металлургический комбинат опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о якобы имевшем место выбросе хлороводорода. Эта информация является ложной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

«ЧМК работает в штатном режиме. Предприятие в технологическом процессе не использует соляную кислоту, поэтому выбросы хлороводорода невозможны», — пояснили на предприятии.

Также представители ЧМК заявляют о намерении добиваться наказания для тех, кто распространил такую информацию. «ЧМК заинтересован в доскональном разбирательстве по данному вбросу, для чего обратится в правоохранительные органы», — отметили на комбинате.

Добавим, информацию о якобы выбросе утром 15 февраля распространили неизвестные лица. Жители города получали SMS-сообщения, также новости о выбросе им приходили в соцсетях.