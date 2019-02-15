Любители мобильных игр не считают себя геймерами

Пало-Альто, США, , 11:45 — REGNUM Более половины владельцев смартфонов увлекаются мобильными играми. При этом только треть из них признает себя геймерами, несмотря на то, что современные исследования утверждают о возросшем количестве фанатов индустрии. Соответствующий вывод сделала крупная мобильная игровая платформа AppLovin, опираясь на результаты социологического исследования.

Из двух тысяч жителей США 55% обращаются к играм как способу времяпрепровождения по четыре раза в неделю. Таких участников сообщества AppLovin причисляет к геймерам, хотя сами респонденты не идентифицируют увлечение как активное хобби.

Специалисты платформы считают, что разница между геймерами в «классическом» компьютерном понимании и теми, кто предпочитает нажимать на сенсорный экран, не в технологии самой платформы, а во времени, отведенном на игры. Если в первом случае игроки оказываются за клавиатурой и джойстиком часами, то игры на мобильных устройствах редко длятся более 10 минут на одну партию. Это создает иллюзию невовлеченности в процесс, отмечается в исследовании.

Компьютерные игры становятся все более популярными. Согласно исследованию Mail.Ru Group, в 2016 году объем рынка индустрии киберспорта составил $327 млн долларов, а в 2021 году он будет составлять $874 млн.

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