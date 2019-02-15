Пятница, 15 Февраля 2019 года
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Минздрав РФ подготовил предложения по повышению возраста продажи спиртного

Общество

Перед внесением подготовленных предложений должно состояться их обсуждение с федеральными органами исполнительной власти

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 11:36 — REGNUM  Министерство здравоохранения России готово внести свои предложения по повышению в стране возраста разрешенной продажи спиртных напитков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По словам руководителя ведомства, перед внесением подготовленных предложений должно состояться их обсуждение с другими федеральными органами исполнительной власти.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что предложения о повышении в России возраста для продажи спиртного в правительство РФ пока не поступали. Добавим, на сегодняшний день требования законодательства не допускают продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

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