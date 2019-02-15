Минздрав РФ подготовил предложения по повышению возраста продажи спиртного

Сочи, Краснодарский край, , 11:36 — REGNUM Министерство здравоохранения России готово внести свои предложения по повышению в стране возраста разрешенной продажи спиртных напитков. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 февраля в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По словам руководителя ведомства, перед внесением подготовленных предложений должно состояться их обсуждение с другими федеральными органами исполнительной власти.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что предложения о повышении в России возраста для продажи спиртного в правительство РФ пока не поступали. Добавим, на сегодняшний день требования законодательства не допускают продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Читайте также: Возраст приобретения спиртного в России может быть увеличен

Читайте ранее в этом сюжете: В Минздраве рассказали о причинах смерти мужчин трудоспособного возраста