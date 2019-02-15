В МЧС предупредили об усилении ветра и гололедице в Москве

Москва, , 11:34 — REGNUM В ближайшие часы в Москве ожидаются сильный ветер и гололедица на дорогах, сообщили 15 февраля в пресс-службе столичного главного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, до конца суток 15 февраля в столице ожидается западный, северо-западный ветер с порывами ветра до 13−18 м/с, на дорогах гололедица.

В связи с этим в МЧС рекомендуют автовладельцам парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, гражданам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в Москве в выходные дни — 16−17 февраля — установится теплая практически «мартовская» погода. Температура воздуха будет выше нормы на 4−5 градусов. Мороз вернется в столицу только в понедельник, 18 февраля. Дневная температура понизится до — 4, — 5 °C.

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