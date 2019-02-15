Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Шанхае достигла 83,63 года

Шанхай, Китай, , 11:32 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения Шанхая достигла 83,63 года в 2018 году, сообщили в Шанхайской муниципальной комиссии по здравоохранению, передает 14 февраля агентство Синьхуа.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составила 81,25 года, в то время как для женщин — 86,08 года. Младенческая смертность составила 3,52 новорожденных на тысячу человек, в то время как уровень материнской смертности остался на уровне 1,15 на сто тысяч человек, как и в 2017 году.

В 2019 году Шанхай сфокусируется на строительстве системы общественного обслуживания в сфере здравоохранения, которая будет призвана улучшить качество жизни шанхайцев, отметил директор комиссии У Цзинлэй.

Отметим, что средняя ожидаемая продолжительность жизни продолжает последовательно расти в Китае на протяжение многих лет. В 2017 году этот показатель составил 76,7 лет в сравнении с 74,8 лет в 2010 году.

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