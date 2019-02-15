30-летие вывода войск из Афганистана: фоторепортаж из Екатеринбурга

Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Екатеринбурге прошел массовый митинг в память о выводе советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у мемориала «Чёрный тюльпан», посвященного воинам-интернационалистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы выходили из Афганистана с развёрнутыми знамёнами. Мы выходили с высоко поднятой головой, с чувством выполненного воинского долга», — заявил глава свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

На митинге, помимо «афганцев», присутствовали представители мэрии Екатеринбурга, областной власти, депутаты гордумы и свердловского Законодательного собрания, члены патриотических организаций, студенты и простые горожане. Митингующие вспомнили погибших в афганской кампании бойцов минутой молчания и поблагодарили живых участников.

По завершению митинга к мемориалу «Черный тюльпан» возложили памятный венок и гирлянду Славы, а также цветы от всех присутствующих жителей города.

Напомним, 15 февраля в России отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 30 лет назад СССР закончил вывод войск из Афганистана.

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