Пятница, 15 Февраля 2019 года
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30-летие вывода войск из Афганистана: фоторепортаж из Екатеринбурга

Общество

«Мы выходили с высоко поднятой головой»

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30-летие вывода войск из Афганистана: фоторепортаж из Екатеринбурга
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Выступает почётный гражданин Екатеринбурга Семён Спектор. Он готовил программы реабилитации бойцов в Свердловском госпитале ветеранов войн. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 февраля 2019, 13:56 — REGNUM  В Екатеринбурге прошел массовый митинг в память о выводе советских войск из Афганистана. Мероприятие прошло у мемориала «Чёрный тюльпан», посвященного воинам-интернационалистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы выходили из Афганистана с развёрнутыми знамёнами. Мы выходили с высоко поднятой головой, с чувством выполненного воинского долга», — заявил глава свердловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

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Подносят гирлянду Славы. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Подносят гирлянду Славы. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

На митинге, помимо «афганцев», присутствовали представители мэрии Екатеринбурга, областной власти, депутаты гордумы и свердловского Законодательного собрания, члены патриотических организаций, студенты и простые горожане. Митингующие вспомнили погибших в афганской кампании бойцов минутой молчания и поблагодарили живых участников.

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«Друг, и радость и горе дели на троих...» Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Друг, и радость и горе дели на троих...» Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
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На мероприятии присутсовали и родственники «афганцев». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
На мероприятии присутсовали и родственники «афганцев». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
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Фрагмент монумента «Черный тюльпан», усыпленный цветами. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Фрагмент монумента «Черный тюльпан», усыпленный цветами. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

По завершению митинга к мемориалу «Черный тюльпан» возложили памятный венок и гирлянду Славы, а также цветы от всех присутствующих жителей города.

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« Мы выходили с высоко поднятой головой, с чувством выполненного воинского долга». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
« Мы выходили с высоко поднятой головой, с чувством выполненного воинского долга». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
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Молодые патриоты чтят заслуги своих отцов. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
Молодые патриоты чтят заслуги своих отцов. Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Напомним, 15 февраля в России отмечается как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день 30 лет назад СССР закончил вывод войск из Афганистана.

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«Стоим мы на посту, повзводно и поротно...» Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Стоим мы на посту, повзводно и поротно...» Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
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«Прощайте, горы, вам видней...». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
Дмитрий Красноухов © ИА REGNUM
«Прощайте, горы, вам видней...». Митинг в память о выводе советских войск из Афганистана в Екатеринбурге

Читайте ранее в этом сюжете: Про Афганистан и войну, сдержавшую нашествие хаоса

regnum author Дмитрий Красноухов
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Годовщина вывода советских войск из Афганистана
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