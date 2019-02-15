СК РФ проверяет продукты в столовой подмосковной школы

Одинцово, Московская область, , 11:42 — REGNUM Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области начало доследственную проверку по факту возможных нарушений в одной из школ Одинцовского района. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Уточняется, что 14 февраля 2019 год в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о многочисленных проблемах в одной из школ Одинцовского района.

«СМИ сообщают, что в образовательном учреждении детей кормили продуктами питания с истёкшим сроком годности. По словам родителей, состояние классов критическое. Имели место случаи, когда в школе падали фрагменты потолочного покрытия, а также постоянно протекает крыша», — говорится в сообщении ведомства.

Следователями будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор подтвердил информацию об отравлении 127 воспитанников детских садов Москвы из-за употребления зараженной пищи.

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