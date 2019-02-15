Минобороны РФ создаст публично-правовую компанию — СМИ

Москва, , 11:18 — REGNUM Публично-правовую компанию (ППК) под условным названием «Военно-строительный комплекс», специализирующуяся на военном строительстве, создадут в ближайшее время в Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минобороны и правительстве.

По их словам, Минобороны создаст ППК, которая полноценно должна заработать уже в 2020 году. В настоящее время специалисты разрабатывают «дорожную карту» создания и развития компании, идет формирование документально-правовой базы и подготовка к регистрации.

Отмечается, что публично-правовая компания заменит восемь ФГУПов и три АО, которые находились в распоряжении военных после реорганизации строительного комплекса около двух лет назад.

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