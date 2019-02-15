Военный сбор на Украине не имеет ничего общего с обороной — эксперт

Киев, , 11:15 — REGNUM Военный сбор, введённый на Украине после начала гражданской войны, является обычным повышением налогов и никакого отношения к обороне не имеет, заявил 15 февраля экономист Виктор Скаршевский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что сбор был введён в августе 2014 года сроком на полгода, однако затем его продлили до момента окончания реформы ВСУ. С тех пор прошло уже 4,5 года, и никто не знает, когда военный сбор будет отменён.

«Военный сбор не имеет никакого отношения к финансированию армии и обороны. Это не целевой сбор и поступления от военного сбора не привязаны к расходам министерства обороны. Военный сбор поступает в общий бюджетный котёл (общий фонд госбюджета), в нем и растворяется», — рассказал Виктор Скаршевский.

Иными словами, на Украине просто подняли налог на доход физических лиц с 18% до 19,5%, и таким образом уже вынули из карманов жителей страны $2,3 млрд, подытожил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, по подсчётам экспертов, жители Украины переплатили $1,48 млрд за свет и тепло, поскольку в стоимость угля, который добывается на Украине и поставляется на украинские ТЭС, заложена цена его транспортировки из порта Роттердама. Главными выгодоприобретателями от данной коррупционной схемы, по сведениям журналистов, являются президент Украины Пётр Порошенко и олигарх Ринат Ахметов.

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