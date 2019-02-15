Токио, , 11:23 — REGNUM Самой дорогой видеоигрой в мире стала редкая копия Super Mario Bros., проданная за $100 тыс. Предыдущий рекорд за продажу той же игры составлял $30 тыс., сообщает Mashable.

Копию продали за рекордную сумму благодаря её состоянию — картридж с игрой полностью запечатан и находится в идеальном виде. Теперь самым дорогим предметом мира видеоигр владеют сразу три человека: основатель аукциона Heritage Accounts Джим Халперин, коллекционер видеоигр Рич Лечче и владелец магазинов видеоигр Зак Гиг.

Напомним, что ранее основатель фонда Video Game History Foundation Фрэнк Чифальди смог получить рабочий картридж с игрой Simcity для NES, которая так и не вышла в продажу. Сам Чифальди считает находку «Святым Граалем для коллекционеров». Теперь оцифрованная версия проекта находится в собственности фонда, а её геймплей можно посмотреть на YouTube.

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