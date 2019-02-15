В России могут ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч

Москва, , 10:58 — REGNUM Минтранс РФ предложил правительству России ввести штраф за превышение допустимой скорости на 10−20 км/ч в населенных пунктах. Об этом пишет 15 февраля «Коммерсантъ».

По информации издания, превышение скорости в населенных пунктах после принятия предложений может обернуться для лихачей из числа российских водителей пятисотрублевыми штрафами. На сегодняшний день превышение скорости на 10−20 км/ч не наказывается.

Кроме того, пишет газета, в МВД полагают, что следует отменить 50% скидки при своевременной оплате штрафов за езду с нечитаемыми номерами и нарушение правил стоянки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля стало известно, что Министерством транспорта РФ разработан законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за остановку на автомагистрали до 3 тыс. рублей.

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Сейчас штрафуется превышение скорости от величины 20 км/ч, но не более чем 40 км/ч.

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