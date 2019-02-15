Магия, проклятие и наука: когда выйдет Bloodstained: Ritual of the Night?

Токио, , 10:54 — REGNUM Приключенческая ролевая игра Bloodstained: Ritual of the Night выйдет в релиз летом 2019 года и будет представлена на всех игровых платформах. Такую информацию, а также трейлер, демонстрирующий особенности геймплея, фанаты получили во время представления Nintendo Direct.

Продюсером проекта выступает Кодзи Игараси (один из создателей Castlevania), а за музыкальное оформление отвечает композитор Митиру Ямане (также причастный к разработке Castlevania)

Bloodstained: Ritual of the Night — игра в жанре «метроидвания» (от названия проектов Castlevania и Metroid): платформа с 3D-элементами, в которой главный герой последовательно разрушает барьеры, препятствующие изучению игрового мира, и получает бонусы.

По сюжету молодая девушка — сирота с амнезией Мириам, — путешествует по миру 18 века, в котором люди больше не верят в магию и демонов, продвинувшись в науке. Однако на Мириам лежит древнее проклятье, приманивающее монстров, и если она не вспомнит ничего о своей прошлой жизни, ей грозит неминуемая смерть.

До начала разработки проект собрал на американском Kickstarter $5,5 млн.

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