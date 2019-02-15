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В Госдуме заподозрили вмешательство США и Лондона в работу «ВКонтакте»

Общество

Потребовали расследования

Москва, 15 февраля 2019, 10:53 — REGNUM  В Госдуме потребовали расследования инцидента со сбоем работы соцсети «ВКонтакте», передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

«Этот инцидент требует тщательного расследования. Не исключено, что это вмешательство США или Британии», — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

В отличие от России, власти этих стран далеки от морально-этических норм, а также от элементарных правил международного права, уверен парламентарий.

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о массовом сбое — в сообществах появились нежелательные публикации с одинаковыми текстом и ссылкой. В соцсети заверили, что в течение 20 минут «уязвимость была полностью закрыта».

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