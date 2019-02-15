В Казахстане будут удалять видеоролики в интернете с избиением школьников

Астана, , 10:49 — REGNUM Министерство информации и коммуникаций Казахстана будет удалять видеоролики с избиением школьников в течение одного часа, заявил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев, сообщает 15 февраля агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что ранее время прохождения сообщения о негативных видеороликах от психологов и учителей до министерства информации и коммуникаций составляло около двух недель.

«Сейчас нам выход такой МИК (министерство информации и коммуникаций — примечание ИА REGNUM ) дали, чтобы у нас такие видео с избиениями не гуляли по две недели в Казахстане, сразу надо отключать», — добавил Сагадиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев поручил разработать перечень предметов, которые запретят проносить в школы.

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