Экологи обеспокоены возможным ослаблением ограничений по Байкалу

Улан-Удэ, , 10:45 — REGNUM Выделение участков многодетным семьям — это хорошо, но подход должен быть индивидуальным. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала известный общественник и эколог, директор Бурятского регионального отделения по Байкалу (БРОБ) Наталья Тумуреева, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что многодетные семьи Бурятии смогут получить землю на Байкале бесплатно.

По её словам, необходимо предварительно выяснить, действительно ли семье нужен участок для строительства на нём дома и ведения хозяйства, или они планируют его перепродать. Поэтому вариант с арендой она считает вполне адекватным.

Однако исключение поселений из Центральной экологической зоны (ЦЭЗ), то есть, по сути, ослабление норм, это уже другой вопрос.

«Я вообще не понимаю, зачем это сейчас нужно? Проблему с оборотом земли это не решит, так как оборот земель запрещён по Земельному кодексу, а не в ЦЭЗ. Чем это облегчит жизнь местным жителям, не понятно».

Эколог подчёркивает, что выведение поселений из ЦЭЗ по действующим границам бессмысленно, поскольку мусорные полигоны там строить всё равно нельзя.

«Пугает то, что они опять это делают без разъяснений. Всё это в первую очередь должно обсуждаться с местными жителями», — отметила Наталья Тумуреева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр имущественных отношений Бурятии Маргарита Магомедова заявила о работе над исключением поселений на Байкале из Центральной экологической зоны. Это позволит оформлять землю на территории поселений в собственность и вести на ней хозяйственную деятельность, что сегодня запрещено по экологическим нормам. При этом необходимость изменений министр обосновала тем, что участки нужны многодетным семьям.

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