Лидера законспирированной ячейки ИГИЛ* задержали под Астраханью

Астрахань, , 10:43 — REGNUM В Астраханской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали одну из лидеров законспирированной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как уточнили в пресс-службе ведомства, жительница региона, подозреваемая в связях с террористами, попала в поле зрения спецслужб в 2018 году, когда в Москве и Томской области была пресечена деятельность группы, финансировавшей боевиков.

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Женщина собирала деньги для финансирования террористов в целом ряде регионов России — Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Также известно, что подозреваемая намеревалась уехать в Сирию, чтобы совершить теракт. При обыске у женщины обнаружили экстремистскую литературу, платёжные карты, мобильные телефоны с приложениями для удалённого управления банковскими счетами.

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Установлено, что реквизиты для перевода средств боевикам задержанная размещала в закрытых чатах мессенджера Telegram, а собранные деньги она переводила в адрес находящегося в международном розыске за терроризм основателя исламского фонда «Мухаджирун» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года под уголовную ответственность за вербовку в ряды боевиков через интернет попал житель Чеченской Республики. По данным следствия, в соцсети он склонял жителя Ленинградской области к вступлению в террористическую организацию ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За содействие террористической деятельности подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 15 лет.