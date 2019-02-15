Собянин рассказал об «озарившей идее» по МЭШ

Москва, , 10:43 — REGNUM Судьбу московского образования и проекта «Московская электронная школа» предопределила появившаяся идея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сочи-2019», передаёт агентство «Москва».

"Мы пытались создать образовательную платформу, которая была бы живой, интересной для московских школ. И в течение трёх-четырёх лет работы над этим проектом мы его не смогли реализовать до тех пор, пока в один прекрасный день нас не озарила идея, что мы не должны делать образовательную платформу сами. Это должен быть продукт педагогов, учителей, учащихся, IT-шников, которые продвигаются в области образовательных программ. И мы создали механизм, который вбирает в себя лучшие сценарии уроков, лучшие небольшие и крупные информационные проекты в области образования. Просто стали мотивировать, имею ввиду критерий: сколько раз использовали, как часто пользуются той или иной программой», — рассказал Собянин.

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Сейчас мэр считает принятое решение верным.

«Когда тысячи педагогов Москвы стали работать на создание этого портала, мы стали видеть, как образовательный контент растёт в геометрической прогрессии. И то, что нам не удавалось целые годы, тратя достаточно большие деньги, привлекая лучших специалистов, казалось, решалось совсем по-другому. Причём это не стоит ни копейки. И создав этот продукт, увидели, что, по большому счету, было бы здорово его распространять на другие регионы, и не потому что у нас такая менторская задача, а потому что тогда бы и педагоги со всей страны заполняли этот портал, давая ему синергию», — сказал глава столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московская электронная школа» с учебного года 2018/2019 охватывает все школы столицы. На первом этапе МЭШ — это электронное оборудование в классах, в том числе большие интерактивные доски, заменившие традиционные меловые, планшеты у учеников и система для беспроводного интернета. Кроме того, ведутся электронные дневники и формируется электронная база образовательных материалов. Власти Москвы также анонсировали разработку и внедрение второго этапа МЭШ — электронных портфолио. Это личные дела учеников, в которых будут фиксироваться все значимые события в обучении. По уверениям чиновников, такая процедура может заменить Единый государственный экзамен.

Стоит отметить, и данная речь Собянина это также демонстрирует, что ключевые решения в сфере образования почему-то принимаются не образовательным сообществом, а чиновниками. Более того, родители также оказываются отстранены от принятия важнейших решений, хотя являются законными представителями своих детей и обязаны быть привлечены. На практике родителей даже не ставили в известность перед учебным годом о переходе на МЭШ, об этом люди не раз рассказывали корреспонденту ИА REGNUM.

Важной проблемой МЭШ является безопасность непрерывной работы детей с электроникой. Есть примеры, когда у детей после смены условий обучения появлялись симптомы глазных болезней, в том числе появлялась близорукость. В публичном пространстве не были представлены результаты исследований о влиянии на здоровье ребёнка как образовательных методик МЭШ, так и светового электронного оборудования. Отказываются говориться на эту тему чиновники московских департаментов и даже федеральные министерства — Минпросвещения и Минздрав.

Нет отдельных санитарных норм, предполагающих интенсивное использование источников света в образовании. Лишь нормы, допускающие работу электронного оборудования во время урока.

Родители жалуются, что при практическом использовании интерактивных досок (они в московских школах иностранного производства) нет инструкций и возможности регулировать их работу, например, яркость. Не менее важная проблема — отсутствие у врачей представлений о МЭШ и, как следствие, верных рекомендаций для здоровья. По-прежнему ребёнку с ослабленным зрением советуют сидеть на первой парте, хотя на ней как раз максимальная нагрузка для глаз.

Второй этап МЭШ несёт в себе ещё большие угрозы, поскольку предполагает, судя по представлению его в публичном пространстве, сбор и обработку персональных данных, что по законодательству РФ сильно ограничено законом.

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