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Собянин рассказал об «озарившей идее» по МЭШ

Общество

«И создав этот продукт, увидели, что, по большому счету, было бы здорово его распространять на другие регионы»

Собянин рассказал об «озарившей идее» по МЭШ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 15 февраля 2019, 10:43 — REGNUM  Судьбу московского образования и проекта «Московская электронная школа» предопределила появившаяся идея, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Сочи-2019», передаёт агентство «Москва».

"Мы пытались создать образовательную платформу, которая была бы живой, интересной для московских школ. И в течение трёх-четырёх лет работы над этим проектом мы его не смогли реализовать до тех пор, пока в один прекрасный день нас не озарила идея, что мы не должны делать образовательную платформу сами. Это должен быть продукт педагогов, учителей, учащихся, IT-шников, которые продвигаются в области образовательных программ. И мы создали механизм, который вбирает в себя лучшие сценарии уроков, лучшие небольшие и крупные информационные проекты в области образования. Просто стали мотивировать, имею ввиду критерий: сколько раз использовали, как часто пользуются той или иной программой», — рассказал Собянин.

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Сейчас мэр считает принятое решение верным.

«Когда тысячи педагогов Москвы стали работать на создание этого портала, мы стали видеть, как образовательный контент растёт в геометрической прогрессии. И то, что нам не удавалось целые годы, тратя достаточно большие деньги, привлекая лучших специалистов, казалось, решалось совсем по-другому. Причём это не стоит ни копейки. И создав этот продукт, увидели, что, по большому счету, было бы здорово его распространять на другие регионы, и не потому что у нас такая менторская задача, а потому что тогда бы и педагоги со всей страны заполняли этот портал, давая ему синергию», — сказал глава столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект «Московская электронная школа» с учебного года 2018/2019 охватывает все школы столицы. На первом этапе МЭШ — это электронное оборудование в классах, в том числе большие интерактивные доски, заменившие традиционные меловые, планшеты у учеников и система для беспроводного интернета. Кроме того, ведутся электронные дневники и формируется электронная база образовательных материалов. Власти Москвы также анонсировали разработку и внедрение второго этапа МЭШ — электронных портфолио. Это личные дела учеников, в которых будут фиксироваться все значимые события в обучении. По уверениям чиновников, такая процедура может заменить Единый государственный экзамен.

Стоит отметить, и данная речь Собянина это также демонстрирует, что ключевые решения в сфере образования почему-то принимаются не образовательным сообществом, а чиновниками. Более того, родители также оказываются отстранены от принятия важнейших решений, хотя являются законными представителями своих детей и обязаны быть привлечены. На практике родителей даже не ставили в известность перед учебным годом о переходе на МЭШ, об этом люди не раз рассказывали корреспонденту ИА REGNUM.

Важной проблемой МЭШ является безопасность непрерывной работы детей с электроникой. Есть примеры, когда у детей после смены условий обучения появлялись симптомы глазных болезней, в том числе появлялась близорукость. В публичном пространстве не были представлены результаты исследований о влиянии на здоровье ребёнка как образовательных методик МЭШ, так и светового электронного оборудования. Отказываются говориться на эту тему чиновники московских департаментов и даже федеральные министерства — Минпросвещения и Минздрав.

Нет отдельных санитарных норм, предполагающих интенсивное использование источников света в образовании. Лишь нормы, допускающие работу электронного оборудования во время урока.

Родители жалуются, что при практическом использовании интерактивных досок (они в московских школах иностранного производства) нет инструкций и возможности регулировать их работу, например, яркость. Не менее важная проблема — отсутствие у врачей представлений о МЭШ и, как следствие, верных рекомендаций для здоровья. По-прежнему ребёнку с ослабленным зрением советуют сидеть на первой парте, хотя на ней как раз максимальная нагрузка для глаз.

Второй этап МЭШ несёт в себе ещё большие угрозы, поскольку предполагает, судя по представлению его в публичном пространстве, сбор и обработку персональных данных, что по законодательству РФ сильно ограничено законом.

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Московская электронная школа (МЭШ)
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