Житель о Сомали: «Здесь убили огромное число журналистов»

Могадишо, , 10:40 — REGNUM Жители столицы Сомали Могадишу живут в постоянном страхе убийств и насилия, исходящих от группировки Аш-Шабаб. Сомали — одна из самых опасных для журналистов стран, сообщает The Guardian Africa.

«Здесь убили огромное число журналистов. Я потерял пять близких друзей, но я думаю мое время еще не пришло. Нам некуда бежать, лучшее, что можно сделать — спрятаться в городе и оставаться бдительными», — рассказал 28-летний журналист из Могадишу Хассан Дахир.

Многие журналисты, работники гуманитарных организаций, сотрудники правительства и лидеры молодежных движений вынуждены покинуть свои родные районы Могадишу и поселиться рядом с аэропортом, «зеленая зона» вокруг него считается «безопасной».

По данным комитета по защите журналистов (СPJ) Сомали — одна из самых опасных стран для журналистов. Уже четыре года подряд Сомали возглавляет рейтинг стран, с наименьшим индексом судебных разбирательств в отношении преступлений против журналистов. Рейтинг составляет СРJ.

Группировка Аш-Шабаб была изгнана из Могадишу в 2011 году, однако все еще проводит атаки и целенаправленные убийства. Для Аш-Шабаб каждый, кто сотрудничает с правительством, гуманитарными организациями или ООН — враг.

«У меня еще осталась надежда, что все изменится к лучшему», — сообщает Дахир.