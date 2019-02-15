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Актеры “Теории Большого взрыва” устроили танцевальный флешмоб

Общество

Таким образом съемочная группа и актёры закончили съемки сериала

Вашингтон, 15 февраля 2019, 10:34 — REGNUM  Съемки культового ситкома «Теория Большого взрыва» завершились после 12 лет выпуска. Актеры сериала попрощались со съемочной площадкой необычным способом: устроили танцевальный флешмоб под «Larger than life» от Backstreet Boys. Актриса Кейли Куоко опубликовала соответствующее видео в своём Instagram.

Последний эпизод завершит 12 сезон комедийной эпопеи и будет отличаться от остальных: его хронометраж насчитывает час экранного времени, вместо обычных для жанра 20 минут. На экраны серия выйдет уже в мае этого года.

Сериал «Теория Большого взрыва» — американское творение Чака Лорри и Била Прэди, повествующее о жизни четырех молодых ученых. Их тяга к науке каждый раз мешает приспосабливаться к обычной человеческой жизни и превращает существование друзей в череду нелепых ситуаций. «Теория Большого взрыва» регулярно номинировалась на крупные премии вроде «Эмми» и «Золотого глобуса», ее рейтинг на IMBd — 8,2. Проект значительным образом повлиял на развитие geek-индустрии в мире: эпизоды сериала часто включают отсылки к элементам этой субкультуры.

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