В Петербурге чествуют и вспоминают воинов, сражавшихся в Афганистане

Санкт-Петербург, , 10:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге, на воинских мемориалах, кладбищах, в памятных местах 15 февраля проходят мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Главная церемония памятной даты состоится во Фрунзенском районе, в парке Интернационалистов, где установлен памятник воинам-интернационалистам. Здесь в 11:00 начнется мемориальная военно-патриотическая акция, в которой примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. К памятнику будут возложены цветы и венки.

В 13:00 торжественно-траурная церемония начнется в парке Боевого Братства на пересечении улиц Бадаева и Джона Рида, у памятного знака, посвященному 25-летию вывода советских войск из Афганистана.

В 13:30 на Серафимовском кладбище, где похоронены павшие советские воины, состоится панихида и торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане. Пройдут памятные мероприятия и у стелы «Воинам — победителям во все времена» в Госпитале для ветеранов войн.

В КДЦ «Московский» в 17:00 состоится городской памятный концерт. Во многих районах Санкт-Петербурга пройдут выставки, встречи ветеранов боевых действий, беседы, концерты, уроки мужества, спортивные и тематические мероприятия, патриотические акции.

Накануне памятной даты временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в торжественной обстановке в Смольном вручил документы на новые квартиры ветеранам боевых действий в Афганистане, состоящим на учете по улучшению жилищных условий. Ключи получили 30 семей.

Как обещают власти города, в 2019 году жилищные проблемы всех ветеранов боевых действий в Афганистане, вставших на очередь до 1 января 2019 года, будут решены. Всего в списке очередников-афганцев — 84 семьи.

«Вы защищали нашу страну — не выбирая, где это делать, а по приказу, и с честью выполнили свой долг. Наш долг перед вами, долг страны, мы сегодня вам отдаем», — сказал глава города.

В Доме офицеров Западного военного округа 14 февраля состоялось чествование ветеранов боевых действий в Афганистане, которые сегодня продолжают военную службу в соединениях и воинских частях или работают на гражданских должностях в структуре Минобороны России.

В Санкт-Петербурге сегодня проживают 2900 участников боевых действий в Афганистане, действуют 15 общественных организаций ветеранов афганской войны.

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге открылась выставка, посвящённая 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

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