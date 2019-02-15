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Школьников Оренбурга досрочно отправили на каникулы

Общество

На временном закрытии образовательных учреждений настоял Роспотребнадзор

Оренбург, 15 февраля 2019, 10:31 — REGNUM  В Оренбурге школы закрывают на карантин из-за гриппа. На такой мере настояли представители Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Глава городского управления образования Нина Гордеева отмечает, что сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в школах стабильна. Из 250 классов на карантин закрыто шесть. Но санврачи настояли на карантине во всех школах. «Досрочный роспуск учащихся на каникулы» произойдёт 16 февраля и продлится до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт во всём Оренбуржье. На 13 февраля было известно о 81-й закрытой на карантин школе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье нарастает эпидемия гриппа и ОРВИ: полностью закрыли 81 школу

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Грипп, ОРЗ
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