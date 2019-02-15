Школьников Оренбурга досрочно отправили на каникулы

Оренбург, , 10:31 — REGNUM В Оренбурге школы закрывают на карантин из-за гриппа. На такой мере настояли представители Роспотребнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Глава городского управления образования Нина Гордеева отмечает, что сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в школах стабильна. Из 250 классов на карантин закрыто шесть. Но санврачи настояли на карантине во всех школах. «Досрочный роспуск учащихся на каникулы» произойдёт 16 февраля и продлится до особого распоряжения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболеваемость ОРВИ и гриппом растёт во всём Оренбуржье. На 13 февраля было известно о 81-й закрытой на карантин школе.

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