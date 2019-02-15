«Не лидерство, а воровство»: Activision Blizzard снова увольняет работников

Санта-Моника, США, , 10:23 — REGNUM Игровое издание Kotaku продолжает проводить журналистское расследование по поводу массового увольнения сотрудников из компании Activision Blizzard. Оказалось, что 400 работников из версальского офиса всё ещё не знают, кого из них уволили.

Под сокращение должны попасть 134 сотрудника, некоторым из них предложат похожие должности в других офисах компании — в Ирландии и Нидерландах. По законодательству Франции, сотрудников нельзя увольнять без предварительного уведомления. Kotaku сообщает, что руководство компании может молчать в течение нескольких месяцев, прежде чем окончательно назовёт уволенных.

На ситуацию в Activision Blizzard обратил внимание профсоюз разработчиков игр Game Workers Unite. Сейчас он призывает уволить главу компании Бобби Котика. По словам представителей профсоюза, менять жизнь сотен людей, при этом выплачивая миллионы долларов руководство — «не лидерство, а воровство».

Напомним, что ранее компания Activision Blizzard сократила штат на 8% (примерно 800 человек). Редактор игрового издания Kotaku Джейсон Шрайер пообщался с уволенными сотрудниками. Они назвали ситуацию «кровавой баней» и сообщили, что руководство считает своих работников «лишь цифрами в таблице». Также стало известно, что несмотря на сокращения, Activision Blizzard планирует выпустить сразу несколько новых проектов, большинство из них для мобильных платформ.

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