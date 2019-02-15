«Победа» подарила Лановому бесплатные полёты на весь 2019 год

Москва, , 10:14 — REGNUM Авиакомпания «Победа» предоставила народному артисту СССР Василию Лановому право на бесплатные полеты рейсами компании любое количество раз до конца 2019 года. Это произошло после большого резонанса, вызванного инцидентом с недопуском Ланового на рейс «Победы» из-за негабаритной ручной клади сопровождающего артиста лица.

«Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода. «Победа» в качестве исключения предоставляет великому артисту данную привилегию как знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути», — говорится в заявлении авиакомпании от 15 февраля, поступившем в ИА REGNUM.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что для них, как и для всей страны, Василий Лановой — один из символов победы в Великой Отечественной войне.

«Именно в честь нее назван единственный в России классический лоукостер», — заявляют в авиакомпании.

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Напомним, ранее «Победа» решила подарить Василию Лановому авиабилеты по любому направлению авиакомпании, не уточняя их количество. Теперь «компенсационный пакет» стал более весомым и конкретным.

Напомним, Василий Лановой не смог вылететь рейсом DP103 Москва — Ростов-на-Дону в четверг, 14 февраля. Как заявляет «Победа», он сам отказался от полета, после того как в салон не пустили одного из сопровождающих артиста людей. У этого пассажира была ручная кладь, не соответствующая габаритам, разрешенным для размещения в салоне лайнеров «Победы».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить инцидент с недопуском народного артиста СССР Василия Ланового на рейс авиакомпании «Победа».

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