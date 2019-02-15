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Российские эксперты по киборгам предлагают узаконить модификацию человека

Общество

Обсуждение предложений в законопроект пройдёт в ДВФУ в рамках сессии «Остров киборгов» с 1 по 4 марта

Владивосток, 15 февраля 2019, 10:04 — REGNUM  Эксперты сессии правового дизайна и инжиниринга «Остров киборгов: специальный правовой режим» разработают предложения в законодательство, которые позволят регулировать сферу улучшений человека при помощи технических приспособлений. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

По словам руководителя магистерских программ «Кибербезопасность» и «Право кибербезопасности» ДВФУ Романа Дремлюги, право длительное время защищало личность и физиологию человека. За причинение вреда телу человека и вмешательство в его работу наступала юридическая ответственность.

«Сегодня перед правом появилась новая задача — регулировать сферу улучшений человека с помощью технических приспособлений», — пояснил эксперт.

Сессия пройдёт с 1 по 4 марта в ДВФУ. На ней российские эксперты расскажут о вызовах и возможностях модификации человека, а также особенностях, которые следует закрепить при помощи закона о специальном медицинском статусе острова Русский.

В вузе напомнили, что направление получило развитие после IV Восточного экономического форума в сентябре прошлого года, когда президент России Владимир Путин распорядился создать комфортную среду для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии на острове Русский.

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