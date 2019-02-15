В Южной Корее провели сравнение дизельных и бензиновых автомобилей

Сеул, , 09:46 — REGNUM Старые дизельные автомобили выбрасывают в воздух в 130 раз больше мелкодисперсных частиц пыли, чем бензиновый автомобиль, сообщает Chosun.

Группа из исследовательского института National Institute of Environmental Research провела эксперимент, в результате которого было выявлено, что модель автомобиля KIA Sorento (дизель, 2003 года выпуска) выбрасывает в воздух 173,3 мг мелкодисперстных частиц каждый километр. Это в 133 раза больше, чем выделяет та же модель автомобиля на бензиновом двигателе.

А после применения противосажевого фильтра количество выбросов уменьшилось на 25% до 129,6 мг / км. Кроме того, новые автомобили марки KIA Sorento выделяют уже 8,8 мг/км.

Легковые автомобили являются самым крупным источников мелкой пыли в столице (22%).

Согласно группе ученых, чтобы сократить количество мелких частиц в воздухе необходимо сократить количество легковых автомобилей старого производства. Известно, что в стране до 2005 года было выпущено 2,62 млн автомобилей старого типа.

Противосажевый фильтр (также «сажевый фильтр», англ. diesel particulate filter (DPF), FAP) — часть выхлопной системы автомобиля с дизельным двигателем.

Предназначена для уменьшения количества сажи (сажевых частиц) в отработанных газах. Представляет собой керамический блок из карбида кремния с большим количеством тонких каналов для прохода отработанных газов. Частицы сажи, задерживаясь на поверхности этих каналов, под действием повышенной температуры и других факторов окисляются и превращаясь в углекислый газ выбрасываются в атмосферу с выхлопными газами.