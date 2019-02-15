Спасатели взяли шефство над спасённым в Магнитогорске Ваней Фокиным

Магнитогорск, Челябинская область, , 09:41 — REGNUM Спасатели решили взять шефство над 11-месячным Ваней Фокиным, спасённым 1 января из-под завалов дома в Магнитогорске. Об этом журналистам заявил начальник центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» Анатолий Саввин.

По его словам, после спасения ребёнка спасатели встречались с его отцом и тётей. Выпили чаю и рассказали о том, как проходила спасательная операция.

«Сказали им, что мальчик стал теперь нашим крестником, что мы его берем под свой патронаж, будем навещать и следить за его дальнейшей судьбой», — цитирует его ТАСС.

Тем временем мальчик и его мать уже вернулись в родной Магнитогорск. Самолёт с ними приземлился в аэропорту рано утром. Их встретил муж и отец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ваня Фокин был найден под завалами обрушившегося седьмого подъезда десятиэтажки днём 1 января. Под обломками в 20-градусный мороз он провёл больше суток. Его спасение расценили как новогоднее чудо. Мальчик и его мать экстренно были доставлены в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где его лечением занялись лучшие российские врачи.

Его спасение оказалось не единственным чудом. Медики серьёзно беспокоились за ногу ребёнка, не исключали, что её придётся ампутировать. Но этого не потребовалось — организм справился.

Семья ребёнка уже получила в Магнитогорске новую квартиру. По месту жительства его будут наблюдать врачи.

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