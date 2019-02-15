До конца года Украина планирует разработать противокорабельную ракету

Брюссель, , 09:47 — REGNUM В 2019 году на Украине планируют создать противокорабельную ракету, заявил министр обороны страны Степан Полторак в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщило 14 февраля информационное агентство УНИАН.

«Мы разрабатываем противокорабельную ракету, ее разработка в этом году должна быть завершена. Она будет как морского базирования, так и сухопутного», — рассказал он.

Полторак оптимистично оценил оборонный заказ Украины на 2019 год. Он отметил, что на вооружение ВСУ начало поступать не только модернизированное вооружение, но и новые изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Полторак заявил, что государственный оборонный заказ Украины на 2019 год предусматривает поставки в ВСУ 20 новых видов вооружений.

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