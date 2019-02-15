В Южной Корее оштрафовали 94 больницы за нарушение закона

Сеул, , 09:22 — REGNUM Согласно представителям из Министерства здравоохранения и социального обеспечения от 14 февраля, 94 больницы (38,5%) игнорируют законы и нормы Министерства, в частности закон о переработке часов. Об этом сообщает SBS.

Известно, что те больницы, которые не придерживаются установленного законодательства были оштрафованы. Размер штрафа варьировался от 1 до 5 млн вон ($889~$4,445).

Известно, что 1 февраля в одной из больниц города Инчхона, расположенной в районе Намдонгу был найдено бездыханное тело сотрудника. Как сообщили позднее, специалист отработал около 36 часов, после чего скончался от переутомления.

Кроме того, 150 больниц (61,5%) придерживаются вышеупомянутого закона. В частности, чаще всего соблюдали все нормы крупные больницы, где нагрузка на врачей достаточно высокая.

Согласно результатам данного исследование, 32 из 42 больниц общего профиля не соблюдают данные предписания.

Известно, что в 28,3% больниц, сотрудники отдыхают лишь раз в неделю, 13,9% больниц сотрудники могли работать до 36 часов подряд.