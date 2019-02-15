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Сретение Господне отмечают 15 февраля православные верующие

Общество

В православных храмах пройдут праздничные литургии, иногда они будут сопровождаться крестным ходом

Москва, 15 февраля 2019, 09:17 — REGNUM  Сегодня, 15 февраля, отмечается один из самых значимых православных праздников в году — Сретение Господне. Этот религиозный праздник всегда отмечается на 40-й день после Рождества Христова.

В православных храмах на Сретение будут проходить праздничные литургии, иногда они будут сопровождаться крестным ходом. На Руси празднование Сретения Господня был особенно любим и радостен в связи с тем, что обычно после него уже не бывало суровых морозов. Именно поэтому последние морозы и первые оттепели в году называли «сретенскими».

Слово «сретение» в древнецерковном языке означает «встреча», а смысл самого праздника заключается во встрече человека и Бога.

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Православие
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