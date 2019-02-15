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Тушение пожаров в челябинских шахтах профинансируют власти региона

Общество

Сумма пока не названа

Копейск, Челябинская область, 15 февраля 2019, 09:14 — REGNUM  Правительство Челябинской области выделит средства на тушение эндогенных пожаров в хвостохранилище выработанных угольных шахт в районе озера Курочкино в посёлке Старокамышинске под Копейском. Об этом заявил губернатор региона Борис Дубровский, сообщили журналистам в его пресс-службе.

«Наша задача — решить эту проблему, на тушение эндогенных пожаров Копейскому городскому округу будут выделены средства из областного бюджета», — заявил глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема обострилась в феврале. Жители Старокамышинска начали массово жаловаться на гарь и смог. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено ввести на территории городского округа режим ЧС.

Работы по тушению возгораний идут круглые сутки. Методика борьбы с огнём уже известна. Поверхность хвостохранилищ покроют специальным материалом и затем загерметизируют туннели глиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Режим ЧС в Копейске: как тушат пожары в шахтах

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